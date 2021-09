NAGU PRINTSESS! Heidi Klumi tütar sammub jõudsalt ema jalajälgedes 

Nii ema kui Leni ise on tähelennust sotsiaalmeedias säravaid jäädvustusi jaganud.

Leni isa on vormeliboss Flavio Briatore, kes aga tütre kasvatamises osalenud ei ole. Lapseootel Klum armus poptäht Seali. Suure südamega mees lapsendas Leni ning sai sakslannaga veel kolm last. Nüüdseks on abielu ammu karile jooksnud ning ekskaasade suhted teravad.