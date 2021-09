Robin Juhkental: olin vabatahtlikult hullumajas ravil  

Meelelahutusmaailmas tegutsev Robin tunnistas, et sel alal töötades on ikka põrguvett kulunud. „Viimasel ajal tarbin hästi vähe. Sel aastal olen võib-olla kolm korda päriselt purjus olnud. Mu elus on aga olnud hedonismi periood, kus võtsin paar korda nädalas rohkem, kui vaja oli. Olen ka depressiooniga võidelnud ja haaranud kõige lähedasema õlekõrre järele. See on aga vale! Alkohol pole lahendus. Ma olen käinud ka vaimse tervise turgutusasutuses slash (inglise k. – kaldkriips) Seewaldis, slash hullaris. Küll vabatahtlikult.“