Reisiguru Marko Reikop läks sõprade vastu rännulahingusse: elu lõpukski pole võimalik kõiki neid kohti läbi käia 

Reisikirest nakatunud teleajakirjanik Marko Reikop (52) teatas „Ringvaates“, et tal on uus suur eesmärk – käia läbi kõik UNESCO maailmapärandi objektid. „Neid on üsna palju – 1154. Eestis asub neist kaks ja siinsetest on mul pooled külastamata,“ naljatles saatejuht.