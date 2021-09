NOORED KESKKONNATÄHED | Innovaator Kert Pääbo elektriauto võludest: nii kui vajutad, nii ta läheb! 

TANKLATERMINID ON MUUTUNUD: „Pole enam E95 ja E98, vaid nüüd on CCS, CHAdeMO ja TYPE2,“ räägib elektriautode laadimispunktide arendaja Kert Pääbo.

„Juba praegu oleks rohkem elektriautosid, kui oleks parem laadimisvõrgustik ja paremad võimalused laadida autot tööl või kodus. Eramajas pole laadimiskaabli paigaldamine keeruline, kortermajades on see aga pudelikael,“ räägib noor innovaator Kert Pääbo, et Eesti teedel vuravad 2100 elektrimootoriga masinat peavad saama kindlasti täiendust. Ja tema aitab sellele eesmärgile kõvasti kaasa.