SUURED MUUTUSED! „Eesti laul“ saab sel aastal ka neli veerandfinaali! Tomi Rahula: anname rohkematele muusikutele võimaluse 

„Mina ise muusikuna sooviks ka sellele võistlusele pääseda ja minu soov on alati olnud, et rohkem muusikuid ja laule saaks end eesti rahvale presenteerida. Kui minust sai peaprodutsent, suurendasin ka ju kohe poolfinaalide koosseisu,“ räägib Õhtulehele „Eesti laulu“ boss Tomi Rahula, kes tänavu taas ühe suure uuenduse teinud on – seekord eelneb poolfinaalidele lausa neli veerandfinaali!