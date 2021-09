PILTUUDIS | Salapärane valgusnähtus Viljandi maanteel: UFOd jälgisid presidendivalimisi?  

„Tundsin, et pean kohe õhtul õue minema,“ rääkis lugeja Õhtulehele. Aias taevasse vaadates märkas mees Viljandi maanteel Luige lähedal valgustäppide rida, mis kõik kiiri maa poole saatsid.

„Nägin neid, kui õhtul koeraga jalutama läksin,“ kirjeldas ka teine kohalik. „Läbi pilvede paistsid heledad laigud. Mõtlesin veel, et mis need on.“

Omapärast nähtust õnnestus pildile tabada ka Õhtulehe fotograafil. „Vaatasin järele, pildistatud on kella 23.17. ajal,“ täpsustas ta kellaega.

Ufoloog Igor Volke on maininud, et Eesti on üks ufode lemmikkohti ning pöördelistel üheksakümnendatel võis neid taevas päris tihti märgata.