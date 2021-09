Meghanit valetamises süüdistanud teletäht pääses terve nahaga 

Briti meediakuulsus Piers Morgan põhjustas märtsis skandaali, väites, et ei usu sõnagi hertsoginna Meghani pihtimusest Oprah Winfreyle. Telekanal ITV ning Briti meedia järelvalveorgan Ofcom said Morgani asjus rekordilised 58 000 kaebust. Kuid nüüd otsustas Ofcom, et telekanal polnud süüdi.