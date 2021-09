„EESTI LAULUL“ NELI VEERANDFINAALI | Tomi Rahula: see idee sai varem osalenud muusikutelt head vastukaja

„Eesti laulu“ fännid saavad sel aastal täiega rõõmustada – seekord ei pea ootama veebruarini, et võistlusmöll käima läheks, vaid stardipauk saadetele antakse juba novembris. Äsja avaldatud reglement on saanud nii mõnegi muudatuse. Suurim neist on see, et veebruaris toimuvatele poolfinaalidele ja finaalile eelneb neli veerandfinaali (20. ja 27. novembril ning 4. ja 11. detsembril).