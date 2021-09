MILLISED PÕSED! Groteskse välimusega modell kaitseb otsust täiteaineid kasutada 

Anastasia kinnitas Briti telesaates „This Morning“, et on oma väljanägemisega rahul. Ta otsustas oma põskedesse täiteaineid süstida, sest talle ei meeldinud ta nägu. „Ma nägin hamstri moodi välja ja tahtsin kõrgemaid põsesarnu,“ seletas ukrainlanna intervjuus.

See kommentaar tekitas saatejuhis hämmastust: hamstrid on ju tuntud oma punnis põskede poolest. Kas Anastasia tahab siiski hamstri moodi välja näha? Kuid ukrainlanna seletas, et hamstritel ripuvad põsed allpool nagu temalgi vanasti. Seetõttu tahtis ta põski kergitada.

Lisaks põskedele on Anastasia lasknud suurendada ka oma huuli ja lõuga. Ta kinnitab, et ühtki kuulsat eeskuju tal ilusüstide hankimisel polnud. Täiteainete kasutamist ta lõpetada ei soovi. „Mõistan, et see on erakordne, aga mulle meeldib!“