Britney advokaat nõuab, et tema isa päevapealt eestkostja rollist taanduks  

Jamie Spears on oma kuulsa tütre eestkostjana tegutsenud viimased kolmteist aastat - sestsaadik, kui lauljanna elas üle vaimse krahhi. Viimastel aastatel on Britney alustanud võitlust iseseisvumiseks ning nõudnud isa taandumist. 12. augusti avalduses avaldas Jamie viimaks nõusolekut amet maha panna. „Olen valmis taanduma, kui aeg on küps,“ kirjutas ta.