ESIMENE KOOLIPÄEV | Sven Sesteri poeg astub vanema venna jälgedes: tal on kindel arvamus, et kooli minnes satuvad nad ühte klassi  

Sven räägib, et Trevor Theo läheb Rocca Al Mare kooli ning selle valiku puhul oli tegemist kahe olulise põhjusega – esiteks on seal ees juba tema vanem vend Tristan Thor, kes läheb 4. klassi, teiseks põhjuseks on kool ise. Sveni sõnul on RAM kool selgetel väärtusel põhinev õppeasutus, mis väärtustab üksteisest hoolimist, õppetööd läbi mängulusti ja kooliväliseid ühistegevusi. Ka koostöö kooli ja lastevanemate vahel on väga hea.