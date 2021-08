TORE MEENUTUS | President Alar Karis proovis kätt teenindajana Tartu populaarses õllepoes 

Nimelt on Karis olnud Tartu Gambrinuse õllepoe müüja. Toredat fotomeenutust jagab Ime Kraas, kes avaldab, et on tulevase presidendiga jaganud sama ametipositsiooni. „Vägev! Ma olen jaganud tulevase presidendiga sama ametipositsiooni ehk olnud Tartu Gambrinuse õllepoe müüja,“ kirjutab Kaas Facebookis.

Ka õllepood jagab uhkusega, et Karis on nende leti taga asjatanud. „Kokkulangevus?“ küsivad nad postituse all. „Külalismüüjate traditsioon on siin poes pikk ja põnev,“ kommenteerib õllepood Elu24-le, et leti taga on olnud näiteks ka Indrek Tarand, Ivari Padar ja Rein Lang.