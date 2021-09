Keili Sükijainen tahab täita südamesoove: väike kiri paneb veerema suure lumepalli ning lõpuks suudame muuta elusid 

Suurim neist oli Keili sõnul äratundmisrõõm, kui nad režissöör Sander Allikmäega kohtusid ja mõtted ühtisid selles, mida ja miks võiks teha. Kindlasti oli oma roll ka Jüri Pihelil, kes nende kahe ideed sada protsenti toetas ja andis tugeva pinnase täiesti uue saate loomiseks. „Muu hulgas ka see, et meie tiim sai kokku just sellistest inimestest, kes tahavad tõesti teha maailma parimat saadet, nii et sära on silmis ja siiras soov täita kõigi nende inimeste soovid,“ ütleb Keili.