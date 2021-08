Sirje Karis: „Alar oli minu esimene armastus juba koolis ja see on tänaseni vastu pidanud.“ 

Ja lisab, et vaatas valimistseremooniat suhteliselt külma kõhuga. „Vahepeal läks päris lõbusaks ja nägin, et ka abikaasal oli muie näol,“ naerab ta. Nüüd ütleb aga, et saatis abikaasat Tartust Tallinnasse teele sõnadega, et mees kõige osapooltega kõneldes jääks ennekõike iseendaks ja kindlaks oma põhimõtetele. „Ütlesin talle, et ta räägiks nii nagu süda ütleb ja et mina olen talle alati toeks. Nii lihtne see oligi.“