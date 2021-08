UUS ESILEEDI | Kes on värskelt presidendiks valitud Alar Karise abikaasa Sirje Karis?

31. augustil valiti Eestile uus president, kelleks sai senine ERMi juht Alar Karis. See tähendab, et ühtlasi oleme saanud ka uue esileedi Sirje Karise, kes praegu on ametis Tartu linnamuuseumi direktorina.