HIIGELPRILLIDEGA RAUKTÄHEKE: moe-ikoon Iris Apfel sai saja-aastaseks! 

Iris Apfelist sai moeikoon alles väga küpses eas: senine mõjukas tekstiiliärinaine tõusis laiemale areenile 2005. aasta sügisel, kui New Yorgi kuulsa Metropolitani muuseumi kostüümiinstituut korraldas tema rõivastest näituse nimega „Rara Avis (Rare Bird)“. 97aastaselt sõlmis ekstsentriline rõivastuja, kes armastab hiigeprille ja kobakaid ehteid ning kombineerib muretult Diori ja kaltsukaleide, nelja-aastase modellilepingu. Irise võttis oma leivale IMG Models, mille staarmodellideks on õed Bella ja Gigi Hadid.

Maksimalistliku riietumissuuna säravaimal esindajal on Instagramis 1,9 miljonit fänni. End rauktähekeseks nimetav Iris on vanim inimene, kellest eales on Barbie-nukk tehtud.