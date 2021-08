Romi Hasa kolis Vikerraadiost Kukusse: tööpakkumisel olid sisuliselt ainult plussid, reaalseid kõhklusi polnud 

HOMMIKUSAATEST PÄRASTLÕUNASESSE: 2019. aastal naasis Romi Hasa pärast 15 aastat raadioeetrisse ja hakkas koos Sten Teppaniga juhtima Vikerraadio hommikuprogrammi. Nüüd kolis ta aga Kuku raadio eetrisse. Foto: Hele-Mai Alamaa

„Lõpuks sai otsustavaks see, et kui ma Vikerraadios küsisin, kas mulle oleks sügisest saadet pakkuda, sain eitava vastuse. Aga see on nüüd osutunud täiesti suurepäraseks asjaks, et Vikerraadio mind nii-öelda vabaks lasi,“ räägib raadiohääl Romi Hasa, kes Vikerraadio hommikuprogrammi tegemisele veebruaris joone alla tõmbas ja nüüd hoopiski Kuku raadio eetrisse kolib.