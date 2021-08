Modellikarjäär nõudis Naomi Campbellilt ränka ohverdust 

Naomi (51) on olnud kihlatud U2 bassimehe Adam Claytoni ja vormeliärimees Flavio Briatorega. Teda on nähtud nii Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio ja Liam Payne'i seltsis, kuid ühegi juurde pole ta pidama jäänud.

Tänavu mais teatas Naomi, et ta on saanud tütre - eeldatavasti juhtus see surrogaatema abiga. „Imekaunis väike õnnistus valis mind oma emaks.“

Väljaandele The Cut nentis Campbell, et supermodelli positsiooni tõttu on ta ohvriks toonud võimaluse leida hingesugulane, kes teda tõeliselt mõistaks. „Tunned, et nad peavad sind tugevaks … Ma olengi tugev, aga ma olen ühtlasi tundlik. Ma tean, et suhetes tuleb mul kompromisse langetada.“