24 AASTAT DIANA SURMAST: südamete printsessi ausammas avatakse paariks tunniks avalikkusele 

Diana suri vaid 36aastasena ega näinud, kuidas tema pojad suureks sirgusid ja pere lõid - tulevasel troonipärijal Williamil on kolm, Harryl kaks last.

Palju kõmu põhjustanud ausammast pole üldsus veel oma silmaga näha saanud, kuid täna avaneb selleks põgus võimalus. Mälestusmärk asub Diana omaaegse elupaiga Kensingtoni lossi aias ning tavaoludes on loss ja aed avalikkusele avatud kolmapäevast pühapäevani. Koroonapandeemia tõttu aga on need suletud olnud. Täna, Diana surma-aastapäeval, saab kohaliku aja järgi kell 15-17 ausammast vaatama minna.

Ian Rank-Broadley skulptuuri on kritiseeritud nii sotsiaalmeedias kui ka nimekate Briti väljaannete veergudel. Walesi printsessi on kujutatud koos kolme lapsega, kes peavad sümboliseerima tema elutöö mõju tulevastele põlvkondadele. The Guardiani kriitik Jonathan Jones nimetab ausammaks tuimaks ja ettevaatlikuks realismiks. „Elusuurusest suurem Diana, kes seisab kohmakas, jäigas, elutus poosis ning kelle nägu on mehelikum, kui ma mäletan, paistab olevat modelleeritud paksudes kinnastes kätega ning fotot eeskujuks võtmata, ja kaitseb oma käte vahel kaht last, sellal kui kolmas tema taga redutab.“