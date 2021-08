Tartu tippjuuksur Alar Kuzmin: „Mind ei võetud kolm aastat juuksurikooli, sest peeti Annelinna pätiks!“ 

Foto: Aldo Luud

„Mind ei võetud kolm aastat juuksurikooli, sest peeti Annelinna pätiks!“ laseb Alar Kuzmin (38) laia naeru, kui meenutab aega, kui ta tuima järjekindlusega kutsehariduskeskusse püüdles. Ei tahetud teda kuidagiviisi kääride-kammide paradiisi lubada. „Nad olla mõelnud, et see vend tuli siia lolli mängima,“ muigab Alar, kes praeguseks on mänginud end Alar Kuzmini Stuudioga Tartu raeplatsile. „Takkajärele usub ta, et muutus oma järjepidevusega kutsehariduskooli rahvale lihtsalt tüütuks. Või jäid sealsed õppejõud lõpuks siiski uskuma, et äkki see kõurikutüüpi tegelane tõepoolest tahabki juuksuriks õppida. „Eks ma lõin oma sarmiga!“ muigab Alar.