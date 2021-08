TÄHETARKUS 30. AUGUST – 5. SEPTEMBER | Elizabeth Samose saarelt: hea aeg otsuste tegemiseks  

See on keeruline aspekt, mis toob endaga kaasa jõuetust ja motivatsioonipuudust. Soovime olla edukad, aga iga väike tagasilüke toob endaga kaasa suurt pettumust.

Praegu ei ole õige hetk riskimiseks ja kui on midagi, mida saavutada soovid, siis on parim kui suudad praegu rahuneda ja asjaga tegeleda kui transiit läbi saab.

See transiit on tunduvalt parem kui eelmine. Saturn annab meile hea keskendumisvõime ja suunab tähelepanu detailidele. Suudame asjad ära teha korralikult, õigeaegselt ja ilma probleemideta.

See on hea aeg, et teha otsuseid, maha pidada olulisi vestlusi või tegeleda kohustustega. Suhtleme otse ja oskame ka raskeid asju konkreetselt välja öelda.

Kui suudame keskenduda, võib praegu olla õige hetk, et teha pikaajalisi plaane ja sõlmida lepinguid. Oleme enesekindlad ja kui praegu uusi tutvusi sõlmime, siis on suur tõenäosus, et need toovad meile kasu ning jäävad püsima.