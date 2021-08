OMAKSED RAEVUS: Bobby Kennedy mõrtsukas võib vabadusse pääseda 

New Yorgi senaator ja endine USA justiitsminister Bobby Kennedy hukkus 1968. aasta juunis 42aastaselt. Viis aastat varem oli atentaadi ohvriks oli langenud tema vanem vend, USA president John F. Kennedy.

Sirhan Sirhan mõisteti järgmisel aastal Kennedy surmas süüdi. Ta väidab tänini, et ei mäleta, et ta oleks Bobbyt hotellis tulistanud.

Ennetähtaegset vabastamist on Sirhan Sirhan aastakümneid tulutult taotlenud. Kuid nüüd, kuueteistkümnendal katsel, paistab see õnnestuvat: eelmisel reedel otsustas taotlusi läbi vaatav komisjon anda soovituse tema vabastamiseks. The Guardiani teatel pidi komisjon 2018. aastal vastu võetud seaduste tõttu arvesse võtma asjaolusid, et Sirhan sai lapsepõlves Lähis-Ida konflikti tõttu sügavaid hingelise trauma, oli kuritegu toime pannes noor, aga nüüd eakas.

Kennedyl ja tema abikaasal Ethelil (eakas proua on tänini elus) oli 11 last, kellest kaks on nüüdseks surnud. Noorim võsuke Rory sündis kuus kuud pärast isa surma. Järeltulijad pole Bobby mõrtsuka vabastamise koha pealt ühisel seisukohal.