SAATUSLIK TALVEPÄEV! Jaak Juske: poolpaljas Lennart Meri püüdis koos mu vanaisaga ulakaid tüdrukuid, ühest neist sai mu vanaema 

Juske kirjutab Facebookis, et tal on kõigi Eesti presidentide kohta oma lugu rääkida, kuid kõige toredam neist puudutab Lennart Merit, kellega koos õppis 1950. aastate alguses toonases Tartu riiklikus ülikoolis tema vanaisa Anto. „Noormehed üürisid Pälsoni tänava ühika esimesel korrusel tuba. Ühel talvepäeval viskasid ulakad neiud poiste akna pihta lumepalli. Seda aga kogemata niivõrd kõvasti, et aken kokku varises. Poolpaljas Lennart hüppas aknast välja tüdrukuid püüdma. Anto ei saanud olla kehvem mees ja hüppas järgi, püüdes ühe neiu ka kinni. Sellest neiust sai minu vanaema.“