Soome presidendipaar võttis vähki surnud lemmiku asemele haruldase kutsika 

Haukio teatas hiljuti sotsiaalmeedias, et nende perega on liitunud Tenterfieldi terjeri kutsikas Osku.

Iltalehti andmeil saabus Osku Niinistö, Haukio ja nende kolmeaastase poja Aaro perre umbes nädal tagasi. Isane ja mustvalge oli ka Soome presidendipaari eelmine koer, Bostoni terjer Lennu, kes saatis Niinistöt tihti ka ametlikel kohtumistel. Jenni Haukio tunnistas hiljuti ajakirjas Seura, et pole leinast ikka veel üle saanud. „Lennu oli mulle nagu oma laps, aga samas ka usaldusväärne ja truu sõber, määratu suure rõõmu ja õnne allikas,“ kirjutas Soome esileedi. „Ei möödu päevagi, ei möödu tundigi, mil ma tema peale ei mõtleks ega teda taga ei igatseks.“

Nüüd on maja jälle lusti täis. Iltalehti teatel on Tenterfieldi terjerid pärit Austraaliast. Selle tõu esindajad on tugevad, aktiivsed, väledad ja mitmekülgsed tööterjerid, nagu seisab Soome kennelliidu kodulehel. Looma turjakõrguseks kujuneb umbes 30 cm. Esimene selle tõu esindaja registreeriti Soomes alles kaks aastat tagasi.