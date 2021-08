Oleg Sõnajalg: „Viivi lahkumine oli jõhker löök meile kõigile. Oleme perega praegugi koos ja nutame.“ 

Olegi sõnul on ta üheselt veendunud, et pärast maist teekonda saab ta oma Viiviga uuesti kokku. „Just nii ongi,“ kinnitab ta veelkord. „Viivi on esimene meie peres, kelle lahkumine on mind sedavõrd sügavalt puudutanud ja pärast seda on taevas minu jaoks omandanud ühe teise tähenduse. Kindlasti ei ole me siin universumis üksinda, elu on ka mujal. Aga kus see on, ma ei tea? Samas on selge, et kuna planeedil Maa valitseb patt, kurjus ja surm, paneb ta täiel kiirusel lõpu poole. Sellest saab ilmselt igaüks aru. Aga nagu piibel ütleb ja millesse mina usun, et jumal loob uue taeva ja uue maa ehk siis uue planeedi. Mis põhiline, ta taastab inimese algse oleku, ehk mina unun sellesse, et inimene saab tagasi oma molekulaarse ja materiaalse keha, aga juba seal, kus pole surma, kus pole haigusi ja kus pole kurjust. Sest meie keha on loodud elama igavesti.“

Esimene kohtumine ja igavesed mesinädalad

Kaksikõed Viivi ja Siiri ning vennad Oleg ja Andres kohtusid esimest korda Kuressaares. „Vend Andres, mina ja minu lapsepõlvesõber tegime koos muusikat. Meil oli poistebänd ja käisime kirikutes a cappella laulmas. Oli järjekordne kirikukontsert ning Viivi ja Siiri tulid meid kuulama. Pärast seda läksime koos välja jalutama, ilus varasuvine ilm oli, kõndisime Kuresaare lossi pargis ja korraga olid õed kõlakoja laval ning andsid omakorda väikse kontserdi. Jäime vestlema ka pärast nende esinemist ning siis selgus, et nad lõpetavad keskkooli ja sõidavad väikse seltskonnaga Sotši reisile. Mõtlesime Andresega, et mida meiegi siis ootame ja ütlesime, et tuleme ka Sotši.

Leppisime kokku kuupäeva ja et kohtume promenaadil valgustatud fontäänide all kell üheksa. Õppisime vennaga sel ajal Tartu ülikoolis esimesel kursusel ja samal ajal putitasime vanu autosid üles. Oli selge, et nüüd tuleb raha teenida. Võtsime ühe auto töösse, tegime selle korda, ütlesime vanematele, et näete, raha on siin, piletid siin ja me sõidame nüüd Sotši.“

Korraga pääsevad sõnad Olegi suust kui paisu tagant välja, ta justkui vajaks tühjaksrääkimist. „Kohale jõudes hakkasime mõtlema, kas leppisime kohtumise kokku hommikul või õhtul kell üheksa. Lootsime, et ikka õhtul üheksaks. Kohale jõudes oli selge, et meie plaan on läbi kukkunud. Oli soe ja sume õhtu, Sotši promenaadil patseeris vähemalt paartuhat inimest. Rahvast oli murdu ja muusika mängis. Aga ühel hetkel vaatan, pole võimalik, meie kaks inglit seisavad otse meie ees. Nii me jalutasime ja veeretasime vaikselt juttu, kuni lõpuks saatsime neiud tagasi koju minna, samas veendes neid pikemaks Sotši jääma, et ostame neile uued tagasilennupiletid. Nad olid nõus. Järgmised päevad olime koos rannas, kus siis ühel hetkel jäin Viivit vaatama. Päris pikalt. Viivi pöördus minu poole ja ütleb, et mis sa vahid. Ma vastu, et tüdruk, sa meeldid mulle. Ta vist natuke ehmatas ega osanud midagi kosta. Aga minust käis sel hetkel nõks läbi. Kui me samal õhtul rannast täiskiilutud bussis tagasi ööbimiskohta sõitsime, suruti meid bussis tahetahmata teineteise vastu ja nüüd ma tean, et meievaheline keemia sai sealt alguse, mis mitte kunagi ei kadunud, nii et meie mesinädalad kestsid kuni Viivi lahkumiseni välja.“

Oleg hingab sügavalt sisse ja teeb pikema pausi. „See ei ole sõnakõlks, kui ma räägin inglisüdamest inimkehas. Ma ei usu, et maailmas on ühtegi teist sellist inimest, nagu oli Viivi. Tema südameheadus ja soojus, mis temast kiirgus. Tema läheduses oli lihtsalt hea olla.“

Tõus depressiivsest väikelinnast Linnahalli lavale