ŠOKEERIV ÜLESTUNNISTUS! Abielumees Taavi Libe ajab võõraste naistega seksijuttu: see on aastaid kestnud probleem

Saatejuht Taavi Libe tegi sotsiaalmeedias šokeeriva ülestunnistuse: ta on võõraste naistega ajanud häbematut seksijuttu. „See vastab tõele,“ kirjutab mees. „See on aastaid kestnud probleem, vahepeal saab üle ja vahepeal ei saa,“ ütleb ta Õhtulehele. „Millise sisuga need sõnumid on, ma rääkida ei soovi. Kui need naised ise tahavad, siis räägivad sellest.“