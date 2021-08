Kollaste Kasside suvekooli juhendaja Priit Strandberg: „Õpetaja on alati ka ise õpilane.“ 

Vanemuise teatri ellu kutsutud Kollaste Kasside suvekool, mille nimi on saanud inspiratsiooni Mati Undi esimesest romaanist, on tegutsenud alates aastat 2010. Sel aastal tõid konkursiga suvekooli valitud 24 kooliõpilast Vanemuise väikses majas lavale komöödia „Pulcinella õnnetused“. Maailma esiettekanne oli eile. Lavaküpseks sai tükk juhendajate Priit Strandbergi ja Ken Rüütli käe all kõigest kümne päevaga.