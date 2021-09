PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 2. september 

Püstitad oma eesmärgid realistlikult, nii suudad need ka saavutada, saad endaga rahul olla. Võid mingile vägagi intrigeerivale saladusele juhtumisi jälile saada.

Vanemate või teiste sugulastega tasub kontakti võtta, nendega suhtlemisest saad kinnitust, et sind armastatakse, sul on kindel tagala.

Kui sul on kellegagi probleeme olnud ja asjad on selgeks rääkimata jäänud, tasuks nüüd see inimene üles otsida ja silmast silma vestlus maha pidada.