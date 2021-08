Raadiohääl Lauri Hermann teab, kuidas sombust meeleolu või väsimust osavalt naeratuse taha varjata 

Lauri Hermann on tuntud kui raadiohääl ja muusik, kuid tegelikult tegutseb mees ka õhtujuhina. Hermann selgitab, et jõudis õhtujuhi ametini loogilist jada pidi – kui oled raadios, kutsutakse ka üritustele. „Tõsi, teismelisena raadios noortesaateid juhtides poleks uskunud, et võiksin kunagi näiteks pulmapiduliste või Grillfesti publiku ees mikrofoni haarata. Tundus kuidagi nii teistmoodi kui raadiodiskori amet. Nüüd on see aga üks osa mu elus,“ räägib ta.