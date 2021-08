GALERII | ERKI Moeshow võitja Karin Kreek: tahtsin lugu inimesteni tuua, võitmine oli lisaboonus

“ERKI peaauhinna võitmine on tundunud aastaid helesinise unistusena. Mulle vist ei ole veel kohale jõudnud, mis eile toimus. Pigem läksin showle ootusteta. Minu jaoks on palju tähtsam, et ise lõpptulemusega rahul oleksin ja ennast ületaksin. ERKI on platvorm, mille kaudu oma loomingut suurema publiku ja žürii ette tuua, võitmine on vaid lisaboonus. Ma ei oleks elu sees osanud oodata, et võidan, aga eks ma natuke ikka lootsin," jagab noor disainer Karin Kreek värskeid emotsioone ja lisab, et võidu võiski tuua sisu, mis kõnetas.

Kollektsiooni idee sai alguse vihast maha langetatud puude vastu. „See, kuidas meie kodumetsad lihtsalt maha võetakse, on kurb. Oma uurimistööd tehes lugesin raamatut “Puude salapärane elu„, milles oli lause “Planted trees behave more like street kids„ (Istutatud puud käituvad rohkem nagu tänavalapsed - inglise. k). Seejärel hakkasin ka tänavalaste koht uurima. Leidsin palju sarnasusi inimeste ja metsaelu vahel ja tõin sealt paralleele.“

Karin õpib Eesti Kustiakadeemias moedisaini ning on kahel korral ERKI Moeshowl osalenud. Kollektsioon valmis bakalaureuse töö jaoks. „Detsembri lõpus ei teadnud veel, mida täpselt teha tahan. Meid juhendas Rolands Peterkops, kes tuli Eestisse ja näitasin siiani tehtut. Olin suhteliselt laiali omadega. Ta küsis, mis mind vihaseks teeb ja sel hetkel purskas minust metsateema välja. Jaanuaris oli puhas uurimine ja märtsi lõpust alates olen tegelenud kudumise ja õmblemisega,“ jagab ta, et on peaaegu pool aastat selle nimel vaeva näinud.

Karin vaatas palju dokumentaale, luges raamatuid ja kogus inspiratsiooni. „Vaatasin dokumentaali, kus Rumeenias keelati peale Teist maailmasõda abordid, mistõttu sündisid lapsed, keda ei tahetud. Probleem on siiamaani. Dokumentaalfilmis Bruce Lee and the Outlaw” oli tegelane, keda kutsuti Bruse Lee´ks. Lapsed elavad keskküttesüsteemi tunnelites, aga ta tõi tunnelitesse elektri, magamiskohad ja isegi maalid seintele, mis tekitas kodutunde. See inspireeris väga ja ühte komplekti kutsun Spruse Lee´ks,“ jagab Karin, et iga komplekti taga on oma lugu ja palju uurimist.

Naudingut pakub talle loomisprotsess üldiselt. „Teed uurimustööd ja kunagi ei tea, mis on järgmine mõte, kust kinni haarata. Mood board´i (meeleolulaua - inglise. k) ja kollaži tegemine. Mulle väga meeldib kudumiga tegeleda ja tekstuuriga saab palju rohkem edasi anda kui tavalise kangaga.“

Küll aga käivad moeloomisega kaasas omad raskused. "Ühte kollast salli kudusin augustis nädal aega ja mõtlesin, et ei jaksa enam. Väga tuim ja tüütu töö. Tahtsin valmis saada, aga võttis aega. Mõned keerulised vormid olid ka. Jäin rahule lõpptulemusega. Kui üks suur puffer jacket (puhverjakk - inglise k. ) osa sai valmis, siis hingasin kergendatult.

Karinile meeldis kõigi konkurentide looming ega oskagi ühte neist esile tuua. „Nii tore ja võimas tunne oli näha kõikide oma andekate sõprade loomingut. Üritasin joosta ka teiste asju vaatama, aga toimetasin viimase minutini enda asjade kallal. Karolin Kärmi kollektsiooni oli tore näha. Kõik see, kuidas kollektsioonid ellu ärkavad. Karl-Christoph Rebase oma. Karl Joonas Alamaa klaasist asju jõudsin viis sekundit näha, aga juba andis elamuse. Oleksin nii väga tahtnud värvimänge jääda vaatama. Susanna Belinda Kõgelil oli väga tore koreograafia, Eliise Saare show ja Anne Liis Puhk,“ võib ta jäädagi teisi kiitma. Lisaks on ta õnnelik, et koroona aitas kaas ERKI rohkem loomingut toetava formaadi, kus igale disainerile antakse oma ala.