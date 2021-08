Brigitte Susanne Hunti süüdistatakse varguses: turvamehed väitsid, et ma olevat roninud sisse artistide alalt 

„Ostsin täna pileti Kakumäe Haveni muinastulede ööle ja jätsin lambist oma pileti taskusse,“ tunnistab ta. „Paar tundi hiljem tulevad minu juurde turvamehed, kes väidavad, et ma olevat roninud sisse artistide alalt. It never happened (seda ei juhtunud kunagi - inglise. k). Ma ütlesin neile ka, et kuulge, mis toimub. Ma ostsin pileti pangakaardiga ja see on täielik vale.“