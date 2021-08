Koroonahaige Helir-Valdor Seeder pidi haiglasse naasma 

Seeder rääkis kolmapäeval Õhtulehele, et haigestus raskekujulisse koroonasse ja põdes ka sellest tingitud kopsupõletikku. „Ega ma eriti praegu ei liigu, olen rohkem ikka pikali voodis,“ sõnas ta. Kõige hullem periood oli Seederi sõnul tal enne 20. augustil haiglasse minekut. Esimesed sümptomid lõid Seedril välja laupäeval, 14. augustil. Nõrk oli olla ja tekkis palavik, mis kerkis üle 39 kraadi.

Mehe sõnul pole ta varem nii raske tõvega rinda pistnud. „Nii raskelt pole ma varem haige olnud ja hapnikutorud olid ninas ka esmakordselt. Eks iga kogemus õpetab ja on millekski kasulik. Vähemalt minu elus on see niimoodi olnud,“ nentis ta.