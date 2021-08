HÜVA NÕU | Kuidas elada nii, et sa ei kahetse eluloojangul asju, mis tegemata jäid? 

Erinevad uuringud on näidanud, et surivoodil olevad inimesed kahetsevad enim asju, mis on jäänud tegemata, mitte nii väga neid, mida nad on teinud. Tegemata jäetud asjad on need, mida sageli endas kahetsusena kaasas kanname. Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat, kes korraldab koolitust „Järgmise taseme mina“, jagab lihtsat harjutust, kuidas saada lisaenergiat, enesekindlust ja motivatsiooni, et teha asju, millest unistad ning lasta lahti nendest asjadest, mis minevikus tegemata jäid.