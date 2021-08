ELAVAD LAIBAD: miks on inimesed lavastanud iseenda surma? 

Juan Pujol García Foto: Vida press

1944. aastal, vahetult pärast Normandia dessanti, sai Pujol García Inglismaalt ja Saksamaalt sõjalisi autasusid: natsid ei teadnud tollal veel topeltagendi kõigist meisterlikest pettustest. Kui aga sõda lõppes, hakkas Pujol García kartma enda paljastamist ja sakslastele üleandmist. Nii lõi ta viimase pettuse: oma võltssurma. Ta sõitis 1945. aastal MI5 kaasabil Aafrikasse ja mõni aeg hiljem kolis Venezuelasse. Kuid kuna paljud endised natsid olid oma uueks elukohaks valinud samuti Venezuela, siis arvas Pujol García, et on turvalisem, kui kõik arvavad, et ta on surnud. Ta helistas 1948. aastal oma luurekolleegile Tommy Harrisele ja käskis kõigile öelda, et ta on Angolas malaariasse surnud. Harris levitas seda uudist organisatsiooni kaudu ja 1949. aastal teatas Briti suursaadik Hispaanias, et Pujol García suri Angolas malaariasse.