KÜMME AASTAT REVO JÕGISALU SURMAST | „Pane sõbra hauale üks küünal, ta päästis su elu.“ 

VIIMANE ESINEMINE! Hiphopifestival Elvas jäi Revo (paremal) jaoks viimaseks avalikuks etteasteks. Foto: Aldo Luud

35aastaselt nahavähki surnud muusik Revo Jõgisalu ei varjanud kunagi, et on raskelt haige. Vastupidi! Revo soov oli panna inimestele südamele, et nad oma tervisesse hoolikamalt suhtuksid, mistõttu rääkis ta endaga juhtunust väga avameelselt.