Veneetsia filmifestivalil püüab peaauhinda Eesti osalusel valminud draama 

78. Veneetsia festivali põhivõistlusprogrammi valitud „Kapten Volkonogovi põgenemise“ operaator ja kaastsenarist on Mart Taniel, kes on Vene režissööride tandemiga varemgi koostööd teinud. Ta oli ka Merkulova ja Chupovi eelmise filmi operaator. „Mees, kes üllatas kõiki“ (2018) osales toona Veneetsia festivali kõrvalprogrammis Orizzonti ning tõi näitlejanna Natalja Kudrjašovale parima naisosatäitja preemia. 1938. aastal Venemaal poliitilise represseerimise õhkkonnas kulgeva draama peaosatäitja Juri Borissov hiilgas samuti Eestiga kaastootmises valminud filmis „Kupee nr 6“, mis pälvis juulis Cannes'i festivalil peaauhinna. „Kapten Volkonogovi põgenemise“ kaasprodutsent on Katrin Kissa, tiimis on teisigi eestlasi.