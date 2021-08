ESIMENE KOOLIPÄEV| Monika Tuvi ja Jaan Kirsipuu noorim poeg astub 1. klassi: absoluutne lemmik on matemaatika 

Kuna Benjamini vanem vend Mac on Tallinna 21. kooli vilistlane ja vend Samuel läheb samas koolis 6. klassi, oli vanemate jaoks justkui loogiline, et ka kõige noorem sama kooliteed võiks käia. „Meile meeldib see kool väga ja oleme õpetajate ning kogu kooli korraldusega väga rahul,“ sõnab Monika.