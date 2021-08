Krista Kaer: igale tõlkijale iga raamat ei sobi 

Kirjastaja, tõlkija ja festivali HeadRead korraldaja Krista Kaer (pildil) rääkis ERRi kultuuriportaalile, mille alusel ta valib raamatuid tõlkimiseks. „Nende raamatute seas on ka selliseid, mida on olnud lihtsalt lõbus tõlkida, aga enamik on mulle tõesti ühel või teisel põhjusel meeldinud. Ma olen saanud nende maailmades elada. Kunagi valisin mulle pakutud raamatute vahel, olen ka ära öelnud, mitte sellepärast, et raamat oleks halb, vaid sellepärast, et see pole mulle sugugi sobinud. Igale tõlkijale iga raamat ei sobi,“ nentis ta. „Sel pole muidugi midagi pistmist soo, vanuse, nahavärvi ega seksuaalse sättumusega. Ma olen tõlkinud väga erinevate autorite raamatuid ja nende ühist nimetajat ma vist ei oskagi määratleda. Meelelaad, mõtteviis, huumorimeel?“