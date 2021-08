Lewinsky nõudis, et Clintoni skandaali seriaalis oleks kindlasti kurikuulus stringivälgutamine 

Clintoni (75) seksiskandaal 21aastase Valge Maja praktikandiga tegi noorukesest Monicast paaria ning pilkealuse. President jäi vaatamata tagandamiskatsele ametisse. Kuid nüüd on 48aastane Lewinsky telekanali FX uue sarja „Impeachment: America Crime Story“ produtsent. Ta tunnistab, et veenis seriaali stsenariste manama ekraanile ka kurikuulsat hetke, mil ta Clintonile oma hõbedasi stringe välgutas, ehkki see näitas teda ennast ihara võrgutajana.