Räpparitest lamemaalasteks? Rom & R.V ammutasid värske singli jaoks inspiratsiooni Silvia Ilveselt 

„Saime ükspäev kokku et mussi teha. Kuulasime parasjagu instrumentaale ja juhuslikult tuli see Silvia Ilvese maskiaktsioon jutuks. Taustal mängis raju rokk-instrumentaal ja kuidagi spontaanselt hakkasime freestyle'ima muusikale sõnu stiilis „kui meie mõtleks nagu Silvia Ilves“. Järgmiseks päevaks oli laul valmis. Ülejäänu on ajalugu,“ kommenteerib värske pala sündimist Rom.

Selgituseks lisab R.V omapoolse arvamuse, et kellelegi loo eesmärk arusaamatuks ei jääks. „Nagu lõbutüdrukud muudavad üldises plaanis kõikide naiste mainet, siis nii on ka erinevate arvamuste ja liikumistega, millega jäetakse endast üldsusele iseloomustav minapilt,“ võtab mees mõtte kokku.

Muusikud tahavad lisaks meelde tuletada, et viiruse levik on taas hoogu kogumas ja käituda tuleks teadlikult ning üksteist austavalt, olenemata uskumustest ja põhimõtetest. „Kandke ikka maske, vältige masse, peske käsi ja käige regulaarselt testimas, sest negatiivne on uus positiivne ja positiivne olla on stiilne“.