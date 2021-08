Inimesed Karin Tammaru: „Vanamutte olen mänginud juba lavaka lõpust peale. Ega neid ka igaühele usaldata.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

KAITSEINGLI USKU: Karin Tammaru usub, et igal inimesel on oma kaitseingel. „Olen mitu korda mõelnud, kui napilt see kõik läks!“ Foto: Karin Jaanus