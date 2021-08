Soome esileedi leinab karvast sõpra: "Lennu oli mulle nagu oma laps!" 

Presidendi kantselei teatas maikuus Twitteris, et Lennu suri pahaloomulise ajuripatsikasvaja tagajärjel. Vähk oli arenenud kiiresti. „Presidendi pere on kalli pereliikme lahkumisest sügavas leinas.“

Toona avaldas Jenni Haukio karvase sõbra mälestuseks liigutava sõnumi. „Lennu 2011 - 2021". Kui see oleneks me armastuse sügavusest, oleksid elanud igavesti,“ kirjutas Haukio.

Kümneaastaseks elanud Lennu oli tõu poolest Bostoni terjer. Koer saatis Niinistöt tihti ametlikel kohtumistel ning oli vahvaks seltsiliseks tema väiksele pojale Aarole (3). Soome president on rääkinud, et Lennu on kohutavalt musilembeline, ja nimetanud oma lemmikut lausa musimasinaks.

Haukio kirjutab ajakirja Seura värskes numbris, et Lennu surmaga oleks aeg otsekui seiskunud. „Seeläbi tuli kurbus mulle lähemale kui eales mu elu jooksul. See käis otse südames läbi - ja käib endiselt.“

Koera surmast on möödas kolm kuud, kuid lein ei rauge. „Ma ei suuda ikka veel uskuda, et teda siin ei ole. Lennu oli mulle nagu oma laps, aga samas ka usaldusväärne ja truu sõber, määratu suure rõõmu ja õnne allikas,“ kirjutab Soome esileedi. „Ei möödu päevagi, ei möödu tundigi, mil ma tema peale ei mõtleks ega teda taga ei igatseks.“

Viimased kuud on Jenni Haukiole õpetanud, et leinaga tuleb elada üks päev korraga. Ta tõdeb, et suure kaotuse üle elanud inimesele võib olla raske läheneda. Kuid Haukio toonitab: leinajat ei tohiks üksi jätta. Ta ise on enda sõnul igavesti tänulik iga sõnumi ja žesti eest, millega tema peret Lennu lahkumise järel meeles peeti.