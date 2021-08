VAJA ON IMET! Sharon Stone'i 11kuune vennapoeg vaagub haiglas hinge 

63aastane näitlejanna seletas, et lapse organism oli ootamatult üles öelnud. „Mu vennapoeg ja ristipoeg River Stone leiti täna oma hällist täieliku elundite puudulikkusega.“

Arvukad fännid, nende seas näiteks Sharon Osbourne ja Kate Hudson, on Sharonile ja tema perele toetust avaldanud ning kinnitanud, et palvetavad Riveri eest.

Kurba uudist vahendanud väljaande Hello! teatel sündis River mullu septembris. Stone on avaldanud varem foto, kus lapsuke parajasti haiglast koju pääses. „Vaadake, kes on teel koju: River William Stone, mu venna Patricku ja tema naise Tasha vastsündinud beebi.“