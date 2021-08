PILDIGALERII | Roosikrantsi ärid tähistasid tänava avamist roosade vaipade ja boheemlasliku atmosfääriga 

Embassy of Fashion moemaja disaineritel tekkis idee, et peale pikka ja keerulist Roosikrantsi tänava renoveerimise perioodi võiks tähistada selle tänava taasavamist. Roosikrantsi esindustänav on saanud värske ja šiki väljanägemise ning sellel asuvad ärid ootavad taas külastajaid. 26. augustil tervitatigi külalisi terve päeva vältel magusate eripakkumiste ja sündmustega.