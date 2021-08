Karl Killing sihib Soome publikut 

Laulja Karl Killing avaldas Raadio 2 saates „Hommik!“, et plaanib oma muusikaga Soome publikuni jõuda, vahendab Menu.

„Just paar päeva tagasi tegin kirjastuslepingu kõige suurema Soome kirjastusega. Ma nüüd vaikselt hakkan oma jalga Soome ka sättima,“ rääkis Karl, lisades, et on Soome muusikas toimuval hoolikalt silma peal hoidnud. Eriti populaarsed on Soomes Karli tähelepanekute põhjal hiphop ja popmuusika.