ESIMENE KOOLIPÄEV | Artur Talvik: tütar hirmsasti ootab kooli, kuigi saab seitsmeseks alles novembri keskel 

„Tütar ikka aeg-ajalt muretseb, et äkki ei leia endale sõpru. Huvitav on vaadata noort inimest kõrvalt. Sellised väikesed, aga toredad ja nunnud hirmukesed,“ räägib poliitik, filmiprodutsent ja stsenarist Artur Talvik, kelle tütar Säde Alissa alustab sügisel kooliteed kuueaastaselt, et ootusärevus on suur.