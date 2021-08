KAHEKORDNE ÕNNISTUS: Little Mixi lauljatar sai kaksikud! 

Little Mixi on tabanud beebibuum: vaid päev varem oli emaks saamisest teatanud lauljatar Perrie Edwards. Temagi partner Alex Oxlade-Chamberlain on nimekas jalgpallur. Lapse soo ja nime on Perrie esialgu saladuseks jätnud, nagu ka Leigh-Anne oma kaksikute puhul.