Kirjandusteadlane Arno Oja: „Vana, vigane ja joodik olen ma juba olnud, laske mul nüüd ka noor olla.“ 

JÄRJE PEAL: Arno avaldab, et Iru hooldekodu tõi tema hinge lõpuks rahu. „Ma leidsin siin endale viimaks ometi rakendust. Mul oli sülearvuti, saan kirjutada. Sain uuesti järje peale, olen pannud siin kokku kaks kirjandusteaduse ja -kriitika valdkonda kuuluvat raamatut.“ Foto: Martin Ahven

„Mul on organismiga kokkulepe, et mina ei ärrita teda ja tema ei kiusa ka mind. Enne seda on mind kaks korda viidud Iru hooldekodust kiirabiga Ida-Tallinna keskhaiglasse. Neerud olid segamini, kord oli põhjuseks alkohol, kord siit määratud ravimid,“ tõdeb Arno Oja, kes 1980. aastatel astus Eesti kultuuriellu produktiivse kirjandus- ja teatrikriitikuna, kuid kadus parnassilt järgmise kümnendi keskpaigas.