KOROONA KIUSTE VÄLISMAALE ÜLIKOOLI? „Vihkan distantsõpet! Kujutlesin, et hakkan õppimise kõrvalt räigelt pidutsema, aga kui midagi ei toimu, siis ei tahtnud minna.“ 

Uus keskkond, võõras keel, kasulikud tutvused – need on vaid mõned põhjused, miks tudengid tahavad minna välismaale vahetusõpilaseks. Toetusprogrammi Erasmus+ abil on tudengitel võimalus veeta pool aastat või koguni kümme kuud võõras riigis, et seal kõrgharidust omandada.