GALERII VÕTTELT | NÄITLEJATÖÖ NÕUAB UUT IMIDŽIT! Desiree Mumm värvis rolli jaoks blondid kiharad tumedaks: Henrik Normann tuli minuga juuksurisse kaasa 

„Režissöör Henrik Normann tuli minuga koos juuksuri konsultatsioonile ja näitas oranži värvi. Juuksur ütles, et see ei sobi ja pääsesin tumedaga, mis on natuke punakas,“ räägib endine blondiin Desiree Mumm, kes teeb uues sarjas „Armastus“ näitlejadebüüdi.